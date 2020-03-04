2020-03-04T12:20:55+03:00
Происшествия

Угрожал и дрался: в Ростове будут судить мужчину, напавшего на полицейского

39-летний подозреваемый стал фигурантом уголовного дела
Дадаян Давид
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Мужчина напал на полицейскогоМужчина напал на полицейскогоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Ростове-на-Дону перед судом предстанет мужчина, который подозревается в нападении на полицейского. На него уже возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти".

По данным южного следственного управления на транспорте СК России, инцидент случился в феврале этого года. Сотрудник полиции находился на территории вокзала "Ростов-Главный". Поблизости был мужчина, уличенный патрульным в мелком хулиганстве. Сотрудник подошел к нарушителю, потребовал успокоится и предъявить документы.

Такой поворот событий не устроил мужчину. Находясь под действием алкогольных напитков, он стал кричать и пошел в атаку. Первый удар пришелся в плечо, второй "полетел" в другого сотрудника, но тот успел увернуться. Стоявшие рядом люди, видели все происходящее. Между тем, мужчина никак не успокаивался - он ругался и угрожал полицейским, используя весь свой запас нецензурной лексики.

По завершению потасовки мужчину доставили в отдел.

- Им оказался 39-летний местный житель, - отметили в ведомстве.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти".

На данный момент провоохранители проводят расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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