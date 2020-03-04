2020-03-04T13:03:35+03:00
Спорт

Влада Чигирева длинными ногами показала «вечный двигатель» на надувном матрасе

Отточенные движения синхронистки привели в восторг ее поклонников
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Влада Чигирева вновь порадовала своих подписчиков необычным видеороликом. Фото: instagram.com/chigirevavladaВлада Чигирева вновь порадовала своих подписчиков необычным видеороликом. Фото: instagram.com/chigirevavlada
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Донская пловчиха Влада Чигирева вновь порадовала фолловеров своего Instagram креативным видео. В это раз озорная спортсменка не стала исполнять под водой причудливые танцы или показывать экспрессивную хореографию под песню Эминема.

Стройная блондинка пошла дальше — она взяла да и подписчикам продемонстрировала свою версию «вечного двигателя». Для этого Олимпийской чемпионке потребовалось совсем немногое: всего лишь привычный бассейн с водой, да любимый надувной матрас голубого цвета (его Влада частенько «светит» в своем инстаграме, он уже практически талисман).

Взобравшись на скользкую поверхность, Чигирева легла на спину и начала своими длинными ногами выписывать эффектные замысловатые движения, похожие на вращения лопастей вертолета. Юрко кружась по матрасу, как волчок, синхронистка сделала несколько стремительных оборотов, а затем «драматично» соскользнула импровизированного помоста вниз под воду.

Влада Чигирева показала свою версию вечного двигателя!.

- Мне кажется, что в этом состоянии меня можно приписывать к вечным двигателям, - с юмором охарактеризовала гибкая спортсменка свою заводную водную программу.

«Красотка!», «Остановите меня кто-нибудь! Залипла на видео!» «Какое совершенство!», «Технично исполнено», «Готов смотреть на это весь день», «Думаю, скоро танго на воде будет», - восторженно отреагировали подписчики Влада Чигиревой в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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