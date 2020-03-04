Криминальное трио мрачных мужчин в балаклавах совершило налет на склад в Ростове
Донская полиция начала поиски троих неизвестных мужчин, которые в поисках легкой наживы совершили дерзкий преступный налет на склад торгового дома в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает сайт 1Rnd.ru
Криминальная история произошла в Октябрьском районе донской столицы. Сумрачная тройка злоумышленников в черной одежде и балаклавах не постеснялась ворваться на склад товаров, расположенный по улице Инженерной, 36/11 а.
Вскрыв замки, налетчики проникли внутрь помещения. К ним бросился охранник, который услышал звуки вторжения на частную собственность и решил противостоять негодяям. Но у него не получилось этого сделать.
Ловко скрутив и связав сотрудника фирмы, трио грабителей уже беспрепятственно смогли изучить содержимое склада. Их внимание привлекли два сейфа, которые они и утащили с собой в неизвестном направлении.
Подозреваемых в разбое ищет полиция, сообщает издание.
ИСТОЧНИК KP.RU