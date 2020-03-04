2020-03-04T13:33:49+03:00
Происшествия

Сделала липовый паспорт: на Дону буду судить майора полиции за подделку документов

В отношении сотрудницы МВД возбудили уголовное дело
Дадаян Давид
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Майор полиции подделала документМайор полиции подделала документФото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростовской области майор полиции окажется на скамье подсудимых за подделку паспорта. На сотрудницу правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".

По информации регионального следственного комитета, подозреваемая работала начальником отделения по вопросам миграции в Целинском районе. В 2016 году в ведомство обратился 37-летний мужчина. По его словам, он потерял свой паспорт и хотел сделать новый.

Вносить в документ подлинные данные майор, руководитель структуры не планировала. Будучи в декрете она взяла фотографию другого человека и вклеила ее в новый паспорт. При этом имя и дата рождения остались прежними. После этого сотрудница МВД передала документ мужчине, чье фото она использовано.

Вскоре об этом узнали в следственном комитете.

- В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. - На данный момент проводится расследование.

Если вина подозреваемой будет доказана, она может отправится в тюрьму или заплатить крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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