Должники за вывоз мусора получили от Регоператора «красные квитанции»

4 Март 2020 2020-03-04T14:52:55+03:00

Группа компаний «Чистый город» в феврале 2020 г. направила около 50 тысяч квитанций с красной отметкой.

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В рассылку попали абоненты из Ростова-на-Дону, которые не платили за вывоз твёрдых коммунальных отходов более одного месяца.

В «красных квитанциях» (оборотную сторону платежного документа пересекают красные полосы с уведомлением о имеющейся задолженности) жителям Ростова-на-Дону напоминают, что оплатить услугу по обращению с ТКО Регоператора ООО «Группа компаний «Чистый город» можно без комиссии через ПАО «Сбербанк» и АО «Почта России».

- В соответствии с действующим законодательством РФ, а именно, ст.154 ЖК РФ, услуга по обращению с ТКО относится к коммунальной, своевременная оплата обязательна для всех потребителей. И, в соответствии со статьей 155 Жилищного Кодекса РФ, потребитель обязан произвести оплату за услуги до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Кроме того, если потребитель является получателем компенсации расходов на оплату ЖКУ, в случае задолженности выплата компенсации будет приостановлена и возобновится только после полного погашения задолженности, - подчеркнула Коммерческий директор Регоператора Светлана Таможникова.

На сайте ООО «ГК «Чистый город» работает «Личный кабинет» https://rostov.clean-rf.ru/login.php, где каждый потребитель может зарегистрироваться и получить полную и достоверную информацию о имеющейся задолженности.