2020-03-04T15:01:06+03:00
Общество

До 7,5%: Ставки по кредитам наличными снижает ВТБ

Новые условия доступны клиентам банка до 30 апреля текущего года
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Размер ставок по кредитам наличными снижает ВТБ. Так, для зарплатных клиентов по программе «Люди дела» минимальная составляет теперь всего 7,5% годовых, а для других категорий заемщиков - от 7,9% при оформлении кредита свыше 1 млн рублей и 8,9% – до 1 млн. рублей.

- ВТБ стремится к повышению доступности банковских продуктов для населения, и на фоне улучшения макроэкономической ситуации и снижения ключевой ставки мы приняли решение улучшить условия выдачи кредитов для клиентов, - прокомментировал руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. - 7,5% - одни из лучших условий на российском розничном рынке, позволяющие потребителям реализовать свои финансовые планы наступающей весной с максимальной выгодой.

Сообщается, что новые условия действуют в случае оформления страхования и доступны клиентам до 30 апреля этого года. А вот без подключения программы страхования кредит можно оформить по ставке от 11,5%.

Напомним, кредит наличными на любые цели в банке можно получить от 50 тысяч до 5 млн рублей и сроком до семи лет. Заявку можно оформить на сайте, в мобильном приложении ВТБ-Онлайн на операционной системе iOS, в контакт-центре или офисе финансового учреждения.

КСТАТИ

Кредитный портфель ВТБ в сегменте кредитования наличными по итогам 2019 года вырос на 14%, до 1,36 трлн рублей. Из них на Ростовскую область приходится 26,6 млрд рублей - рост составил плюс 13%. И, к слову, они остаются самыми востребованными розничными продуктами. Чаще всего деньги берут для ремонта в квартире, на покупку дорогостоящей техники, мебели или для приобретения автомобиля. При этом доля мужчин в выдачах банка составляет 58%, женщин – 42%. Средний размер займа у мужчин на 45 тысяч выше, чем у женщин – 691 тысячи против 645 тысяч рублей соответственно.

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