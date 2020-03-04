2020-03-04T15:56:43+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону появится прямой авиарейс в Баку

Полеты буду осуществляться дважды в неделю
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовский аэропорт Платов. Фото: rov.aeroРостовский аэропорт Платов. Фото: rov.aero
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Жители и гости города смогут из аэропорта Платов улететь в Баку. На этом направлении появятся прямые авиарейсы. Об этом объявил губернатор Ростовской области 4 марта.

По словам главы региона, самолеты будут летать дважды в неделю. Авиасообщение между Баку и Ростовом будет запущено в конце марта 2020 года, но когда именно пока не сообщается.

Стоит отметить, что 30 марта у ростовчан появится возможность летать из донской столицы во Владикавказ. Рейсы также будут отправляться два раза в неделю. За билет в одну сторону придется заплатить 2 тысячи 474 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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