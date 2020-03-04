Трупы мамы и сына: в Волгодонске обнаружили тела на берегу водохранилища

4 Март 2020 2020-03-04T17:56:11+03:00

На берегу нашли мертвых маму и сына Фото: Алексей БУЛАТОВ

Признаков насильственной смерти на них не зафиксировано

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В Волгодонске обнаружили два трупа на берегу Цимлянского водохранилища. Как сообщает "Блокнот" со ссылкой на следственный комитет, умершие приходятся друг другу близкими родственниками.

3 марта на улице Надежды прохожие увидела два неподвижных тела, лежащих рядом. Присмотревшись горожане поняли, что это были мужчина и женщина. Очевидцы вызвали на место правоохранителей.

По приезду сотрудники следственного комитета установили, что умершие - мать и сын.

- Тела 30-летнего мужчины и его 60-летней матери лежали близко друг к другу на берегу Цимлянского водохранилища. Оба были одеты в теплую одежду, - отметили в ведомстве.

Стоит добавить, что следов насильственной смерти на телах обнаружено не было. Однако есть признаки, свойственные при утоплении.

Теперь правоохранителям придется выяснить все детали трагедии. Необходимо ответь на главный вопрос: что стало причиной смерти матери и сына?

ИСТОЧНИК KP.RU