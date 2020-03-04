2020-03-04T18:44:33+03:00
Происшествия

Под Ростовом пожарные тушат масштабный ландшафтный пожар

В Кулешовке по неизвестной причине вспыхнул камыш
Виктория Никитина
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В Ростовской области пожарные тушат крупный ландшафтный пожар. Фото: ГУ МЧС по РОВ Ростовской области пожарные тушат крупный ландшафтный пожар. Фото: ГУ МЧС по РО
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В Ростовской области пожарные тушат крупный ландшафтный пожар.

В Азовском районе сегодня, 4 марта, по неизвестной причине загорелся камыш. Инцидент произошел в селе Кулешовка на улице Береговой.

- Десять спасателей тушат камыш. Угрозы населенным пунктам нет. Обстановка в данный момент уточняется, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Стоит отметить, что с трассы Ростов - Азов видно, что площадь пожара довольно внушительная. Клубы черного дыма постепенно заволакивают дорогу, из-за чего значительно ухудшается видимость.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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