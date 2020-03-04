Под Ростовом пожарные тушат масштабный ландшафтный пожар
В Ростовской области пожарные тушат крупный ландшафтный пожар.
В Азовском районе сегодня, 4 марта, по неизвестной причине загорелся камыш. Инцидент произошел в селе Кулешовка на улице Береговой.
- Десять спасателей тушат камыш. Угрозы населенным пунктам нет. Обстановка в данный момент уточняется, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Стоит отметить, что с трассы Ростов - Азов видно, что площадь пожара довольно внушительная. Клубы черного дыма постепенно заволакивают дорогу, из-за чего значительно ухудшается видимость.
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Очевидцы предполагают, что горит баня.
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ИСТОЧНИК KP.RU