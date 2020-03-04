2020-03-04T19:21:36+03:00
Общество

В Ростове на Парамонах поселился огромный питон

Возможно, рептилия сбежала от каких-нибудь любителей экзотики
Виктория Никитина
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В Ростове на Парамонах поселился питонВ Ростове на Парамонах поселился питон
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На Парамоновских складах в донской столице завелся огромных размеров питон.

Большую рептилию сфотографировали на водоеме сегодня, 4 марта. Снимки были выложены в одном из местных пабликов соцсети. Автор фотографий сообщил, что он заметил змею во время прогулки на Парамоновских складах. Пользователи тоже не смогли сдержаться, узнав о произошедшем.

Горожане стали выдвигать различные версии того, как рептилия могла попасть в водоем. Некоторые предположили, что питона могли выбросить еще маленьким и он выжил и вырос, питаясь многочисленной живностью. Другие же подумали, что, возможно, животное сбежало от каких-нибудь нерадивых хозяев.

Другие же посчитали, что этот снимок попросту - фотошоп. Но тем не менее, решили не прогуливаться по территории Парамонов.

«Выгуливают питомца», «А кто жену потерял?», «Так вот где моя бывшая теперь обитает», «Все-таки нашли способ запретить купание», «Кошмар какой, зачем их вообще держать где-то, кроме естественной среды обитания — подальше от людей?», — прокомментировали пользователи.

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Затея, которая привлекла внимание прохожих, понравилась не всем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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