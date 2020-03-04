2020-03-04T20:40:37+03:00
Происшествия

Кто не успел, тот опоздал: Департамент ЖКХ обвиняет ростовскую компанию в неисполнении обязанностей

Сейчас суд рассматривает все поступившие обращения
Виктория Никитина
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В Ростове судятся Департамент ЖКХ и ростовская компанияВ Ростове судятся Департамент ЖКХ и ростовская компанияФото: "КП" Архив
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В Ростове-на-Дону был объявлен тендер, в результате которого должна была определиться компания, которая проведет инвентаризацию зеленых насаждений.

Стоит отметить, что в последний раз инвентаризацию проводили в 2008 году. В этот раз заняться этим поручили Департаменту ЖКХ с целью озеленения города. На эти нужды из бюджета города было выделено более 38 тысяч рублей. В тендере приняли участие всего две компании. Победителем была выбрана ООО «Дорожный консалтинг», за свои услуги фирма потребовала 21 тысячу рублей. С компанией был заключен муниципальный контракт.

Срок выполнения работ заканчивался 2 декабря 2019 года, но на указанное число подрядчик не предоставил документы в Департамент ЖКХ. Тогда представители департамента обратились в правоохранительные органы и заявили о мошенничестве подрядчика. После этого ООО «Дорожный консалтинг» все-таки предоставил положенные документы, но получил отказ в приемке работ, так как контракт уже прекратил свое действие, потому что был расторгнут в одностороннем порядке.

Узнав о расторжении контракта, ООО «Дорожный консалтинг» направило заявление в Арбитражный суд Ростовской области о неправомерном одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта. Но получило обоснованный отказ и сообщение о том, что компания уже включена в список недобросовестных поставщиков.

В ответ на это «Дорожный консалтинг» вновь направило заявление в Арбитражный суд, нов этот раз о неправомерном включении организации в реестр недобросовестных подрядчиков. А затем фирма вновь отправила результаты выполненной работы в Департамент ЖКХ.

- В настоящее время судом первой инстанции рассматриваются все поступившие обращения, - сообщает источник портала «КП-Ростов».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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