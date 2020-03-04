В Ростове механик автосервиса продал отданный ему на починку автомобиль

4 Март 2020 2020-03-04T21:11:48+03:00

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества.

В ходе следствия стало известно, что местный житель сдал в ремонт свой автомобиль Lada Granta. А 42-летний автослесарь принял автомобиль, а затем продал его. Когда же хозяин машины вернулся за отремонтированным авто, то на месте не обнаружил ни механика, ни своего транспортного средства. Общая стоимость похищенного составила более 240 тысяч рублей.

Потерпевший незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Злоумышленника доставили в местный отдел полиции. Позже стало известно, что мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление. Фигурант признал свою вину и сообщил, что вырученные деньги он уже потратил.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU