Ростовчане возмутились укладкой современной плитки вместо старинной

4 Март 2020 2020-03-04T21:44:45+03:00

Плитка не сохранилась и в других подъездах

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Жильцы одного из домов в центре города пожаловались на то, что старинную плитку заложили обычной.

Инцидент произошел в доме № 102 по Большой Садовой. Там в одном из подъездов проходил ремонт и рабочие положили обыкновенную плитку сверху на старинную. Это очень возмутило жителей данного дома. О произошедшем сообщается в группе «Мой фасад».

- Нам сообщили, что в этом здании еще не закончился ремонт подъездов и строители поверх родной метлахской плитки кладут обычную дешевую, - говорится в публикации.

Стоит отметить, что в указанном доме пять подъездов и старинная плитка сохранилась не во всех. Активисты, выехавшие после жалобы жильцов, смогли попасть только в один из подъездов, и там их взору предстала серая современная плитка, и жители сказали, что у них старинная метлахская не сохранилась.

Общественники попросили жильцов дома сфотографировать факты укладки дешевой плитки поверх старинной.

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ИСТОЧНИК KP.RU