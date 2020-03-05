2020-03-05T08:07:53+03:00
Общество

В Ростове на месяц ограничат движение по Театральному проспекту

Причиной ограничения станут ремонтные работы
Виктория Никитина
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В Ростове перекроют движение на некоторых улицахВ Ростове перекроют движение на некоторых улицахФото: "КП" Архив
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В донской столице в течение месяца будет перекрыто движение на одном из участков Театрального проспекта.

О предстоящем ограничении сообщили в городской администрации. Причиной перекрытия проспекта станет ремонт водопровода. Театральный проспект будет закрыт для движения транспорта с 21 марта по 30 апреля. Это ограничение коснется пересечения Театрального проспекта и улицы Филимоновской. В мэрии также добавили, что будет перекрыт проезд по одной полосе в каждую сторону.

Кроме того, с 21 марта ограничения начнут действовать и на улице Киргизской в створе улицы 50 лет Ростсельмаша. Нельзя будет проехать по одной из полос, здесь причиной также станут ремонтные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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