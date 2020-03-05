В Ростове на месяц ограничат движение по Театральному проспекту
В донской столице в течение месяца будет перекрыто движение на одном из участков Театрального проспекта.
О предстоящем ограничении сообщили в городской администрации. Причиной перекрытия проспекта станет ремонт водопровода. Театральный проспект будет закрыт для движения транспорта с 21 марта по 30 апреля. Это ограничение коснется пересечения Театрального проспекта и улицы Филимоновской. В мэрии также добавили, что будет перекрыт проезд по одной полосе в каждую сторону.
Кроме того, с 21 марта ограничения начнут действовать и на улице Киргизской в створе улицы 50 лет Ростсельмаша. Нельзя будет проехать по одной из полос, здесь причиной также станут ремонтные работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU