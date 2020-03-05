Россельхознадзор потерял более 65 миллионов рублей из-за недобросовестного подрядчика

5 Март 2020 2020-03-05T08:23:11+03:00

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В Ростове-на-Дону подрядчик обманул Россельхознадзор на круглую сумму.

В ходе следствия выяснилось, что директор компании «Монтажмедстрой» заключил контракт с Россельхознадзором. Согласно договору, он должен был отстроить лабораторный корпус для того, чтобы сотрудники ведомства могли работать там с возбудителями опасных инфекций, такими как африканская чума свиней.

- Полностью работы предприниматель не выполнил. Однако, это не помешало ему предоставить ложную информацию о завершении строительства, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Стоит отметить, что сумма ущерба составила более 65 миллионов рублей. В отношении компании было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве. В настоящее время оно уже передано в суд для рассмотрения по существу.

Если же вину обвиняемого удастся доказать, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Сейчас суд рассматривает все поступившие обращения.

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ИСТОЧНИК KP.RU