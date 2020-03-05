В Ростове осудили трех "спонсоров" ИГИЛ

5 Март 2020 2020-03-05T08:44:49+03:00

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В донской столице вынесли приговор трем уроженцам Дагестана, финансирующим террористов ИГИЛ (преступная группировка, запрещенная на территории РФ).

В ходе следствия выяснилось, что в 2017 и 2018 годах Мирзамет Букаров перечислял своим знакомым, которые находились на стороне боевиков в Сирии, крупные суммы денег. Кроме того, по одному делу с ним пошли и его пособники Рамазан Алиев и Абулгайтан Раджабов. Таким образом уроженцы Дагестана перевели на счет террористов почти девять тысяч долларов. Стоит отметить, что Раджабов отправил еще 70 тысяч рублей боевикам. Все трое преступников были задержаны в прошлом году.

- В соответствии с приговором суда Букаров, Алиев, Раджабов признаны виновными и им назначено наказание: Букарову - 14 лет в исправительной колонии строгого режима, Алиеву - девять лет, Раджабову - 10 лет, - сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Осужденные своей вины не признают. На момент совершения преступлений Букаров проживал в Краснодарском крае, а Алиев и Раджабов - в Адыгее.

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ИСТОЧНИК KP.RU