2020-03-05T09:07:29+03:00
Происшествия

Труп пропавшего в прошлом году мужчины обнаружили в Ростовской области

Тело передано в морг на судмедэкспертизу
Виктория Никитина
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В Ростове нашли труп пропавшего мужчиныВ Ростове нашли труп пропавшего мужчиныФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростовской области обнаружили тело пропавшего в прошлом году мужчины.

Страшная находка обнаружилась в Волгодонском районе Ростовской области. Очевидцы нашли труп во вторник, 3 марта между прудами в хуторе Потапов. На теле уже были видны следы довольно сильного разложения. Свидетели незамедлительно вызвали на место происшествия полицию. Правоохранители прибыли безотлагательно.

Позже стражи порядка установили личность погибшего. Им оказался 41-летний житель Волгодонска Александр Вольвач. О его исчезновении стало известно еще в ноябре 2019 года. Труп был извлечен и передан в морг на судмедэкспертизу. По предварительным данным, смерть мужчины не была насильственной

- Точную причину гибели дончанина сейчас устанавливают эксперты. По данному факту проводится проверка, - сообщил порталу «Регион online» источник в полиции Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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