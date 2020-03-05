Труп пропавшего в прошлом году мужчины обнаружили в Ростовской области

5 Март 2020 2020-03-05T09:07:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области обнаружили тело пропавшего в прошлом году мужчины.

Страшная находка обнаружилась в Волгодонском районе Ростовской области. Очевидцы нашли труп во вторник, 3 марта между прудами в хуторе Потапов. На теле уже были видны следы довольно сильного разложения. Свидетели незамедлительно вызвали на место происшествия полицию. Правоохранители прибыли безотлагательно.

Позже стражи порядка установили личность погибшего. Им оказался 41-летний житель Волгодонска Александр Вольвач. О его исчезновении стало известно еще в ноябре 2019 года. Труп был извлечен и передан в морг на судмедэкспертизу. По предварительным данным, смерть мужчины не была насильственной

- Точную причину гибели дончанина сейчас устанавливают эксперты. По данному факту проводится проверка, - сообщил порталу «Регион online» источник в полиции Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Труп жительницы Красноярска обнаружили на трассе в Ростовской области.

У девушки зафиксирована тупая травма живота.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU