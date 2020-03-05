Фанатов после матча «Ростов» - ЦСКА будут развозить 70 шаттлов

5 Март 2020 2020-03-05T10:23:55+03:00

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В понедельник, 9 марта, болельщиков матча «Ростов» - ЦСКА от стадиона «Ростов Арена» после игры повезут 70 шаттлов. Автобусы будут доставлять болельщиков до площади Гагарина и Октябрьской площади. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

В день матча изменится и работа двух городских маршрутов. По новому направлению поедут автобусы № 39 «Ц. рынок - Базы отдыха» и № 76 «Гребной канал - Рабочий городок» будут ездить по укороченной схеме до остановки «Городской пляж».

- При этом на 39-м маршруте будет работать на два автобуса больше,- отметили в департаменте.

Матч «Ростов» - ЦСКА пройдет в понедельник, 9 марта, в 14:00. Игра станет первым домашним матчем «желто-синих» в этом году. Фанаты ФК «Ростов» ждут выхода на поле полузащитника Павла Мамаева.

ИСТОЧНИК KP.RU