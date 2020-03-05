Более 800 эконарушений выявлено регоператорами за два первых месяца этого года

5 Март 2020 2020-03-05T10:44:02+03:00

Управление экоконтроля регоператоров ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» уже с начала года провели порядка 660 рейдов совместно с муниципальными и административными органами.

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Они прошли на территории Сальского, Волгодонского, Морозовского и Мясниковского МЭОКов.

Такие мероприятия проводятся с целью предотвращения экологических нарушений. В ходе рейдов в январе и феврале выявлено 817 нарушений, а штрафы вынесены на сумму свыше 200 тысяч рублей.

В рейтинге самых популярных нарушений, по-прежнему, - ограничение подъездных путей к контейнерным площадкам и отсутствие договоров с регоператорами на вывоз ТКО.

После разъяснительных бесед только в этом году договоры заключили более 400 юрлиц и ИП, ранее уклоняющихся от законного вывоза отходов.

Представители Управления экоконтроля обращают внимание, что в последние время участились случаи, когда предприниматели сбрасывают строительные отходы на контейнерные площадки жителей многоквартирных домов, несмотря на то что этот вид отходов не относится к коммунальным и должен вывозиться по отдельному договору.

- При сборе строительного мусора с контейнерных площадок выводится из строя коммунальная техника, так как отходы строительства должны транспортироваться специальным транспортом, - комментирует руководитель Управления экоконтроля Роман Федченко. - Кроме того, отходы строительства захламляют контейнерные площадки, поэтому выявление таких нарушителей на особом контроле у нашей службы.