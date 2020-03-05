2020-03-05T10:44:02+03:00
Общество

Более 800 эконарушений выявлено регоператорами за два первых месяца этого года

Управление экоконтроля регоператоров ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» уже с начала года провели порядка 660 рейдов совместно с муниципальными и административными органами.
Материал ГК «Чистый город»
Поделиться:
Фото: ГК «Чистый город»Фото: ГК «Чистый город»
Изменить размер текста:

Они прошли на территории Сальского, Волгодонского, Морозовского и Мясниковского МЭОКов.

Такие мероприятия проводятся с целью предотвращения экологических нарушений. В ходе рейдов в январе и феврале выявлено 817 нарушений, а штрафы вынесены на сумму свыше 200 тысяч рублей.

В рейтинге самых популярных нарушений, по-прежнему, - ограничение подъездных путей к контейнерным площадкам и отсутствие договоров с регоператорами на вывоз ТКО.

После разъяснительных бесед только в этом году договоры заключили более 400 юрлиц и ИП, ранее уклоняющихся от законного вывоза отходов.

Представители Управления экоконтроля обращают внимание, что в последние время участились случаи, когда предприниматели сбрасывают строительные отходы на контейнерные площадки жителей многоквартирных домов, несмотря на то что этот вид отходов не относится к коммунальным и должен вывозиться по отдельному договору.

- При сборе строительного мусора с контейнерных площадок выводится из строя коммунальная техника, так как отходы строительства должны транспортироваться специальным транспортом, - комментирует руководитель Управления экоконтроля Роман Федченко. - Кроме того, отходы строительства захламляют контейнерные площадки, поэтому выявление таких нарушителей на особом контроле у нашей службы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Ради детей продолжать жить": блогер из Таганрога Диденко простилась со своим погибшем мужем
Более 800 эконарушений выявлено регоператорами за два первых месяца этого года
Фанатов после матча «Ростов» - ЦСКА будут развозить 70 шаттлов
Труп пропавшего в прошлом году мужчины обнаружили в Ростовской области
В Ростове осудили трех "спонсоров" ИГИЛ
В Ростове-на-Дону тысячам автомобилистов могут прийти штрафы за стоянку на платной парковке уже в марте
Россельхознадзор потерял более 65 миллионов рублей из-за недобросовестного подрядчика
В Ростове на месяц ограничат движение по Театральному проспекту
Ростовчане возмутились укладкой современной плитки вместо старинной
В Ростове механик автосервиса продал отданный ему на починку автомобиль
Кто не успел, тот опоздал: Департамент ЖКХ обвиняет ростовскую компанию в неисполнении обязанностей