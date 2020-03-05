Более 800 эконарушений выявлено регоператорами за два первых месяца этого года
Они прошли на территории Сальского, Волгодонского, Морозовского и Мясниковского МЭОКов.
Такие мероприятия проводятся с целью предотвращения экологических нарушений. В ходе рейдов в январе и феврале выявлено 817 нарушений, а штрафы вынесены на сумму свыше 200 тысяч рублей.
В рейтинге самых популярных нарушений, по-прежнему, - ограничение подъездных путей к контейнерным площадкам и отсутствие договоров с регоператорами на вывоз ТКО.
После разъяснительных бесед только в этом году договоры заключили более 400 юрлиц и ИП, ранее уклоняющихся от законного вывоза отходов.
Представители Управления экоконтроля обращают внимание, что в последние время участились случаи, когда предприниматели сбрасывают строительные отходы на контейнерные площадки жителей многоквартирных домов, несмотря на то что этот вид отходов не относится к коммунальным и должен вывозиться по отдельному договору.
- При сборе строительного мусора с контейнерных площадок выводится из строя коммунальная техника, так как отходы строительства должны транспортироваться специальным транспортом, - комментирует руководитель Управления экоконтроля Роман Федченко. - Кроме того, отходы строительства захламляют контейнерные площадки, поэтому выявление таких нарушителей на особом контроле у нашей службы.