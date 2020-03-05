Трепещи ЦСКА! Павел Мамаев готовится дебютировать за «Ростов» в РПЛ
Звездный игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев может выйти на поле стадиона «Ростов Арена» в предстоящем матче своей команды в РПЛ против московского ЦСКА.
Полузащитник восстановился после травмы, полученной еще на сборе, и вернулся в общую группу «желто-синих». Заскучавший без игровой практики спортсмен уже приступил к полноценным тренировкам вместе со своими одноклубниками.
Напомним, что футболист получил повреждение во время заключительного тренировочного сбора, который ростовская команда проводила в Испании. Досадная травма случилась с Павлом в контрольном матче с кубанским «Краснодаром» (1:0).
Однако, теперь хавбек будет готовиться к грядущему матчу 21-го тура РПЛ и, во всей видимости, сможет принять в нем участие. В случае появления игрока на поле, это станет дебютной игрой Мамаева за «Ростов» в матче российской Премьер-лиги.
Ростовчане примут ЦСКА в 21 туре чемпионата страны. Эта встреча состоится 9 марта в донской столице. Начало матча намечено на 14:00 по московскому времени.
В 2020 году полузащитник уже играл за свой новый клуб. Павел помог «желто-синим» в четырех контрольных матчах команды и в трех играх на Кубке Париматч Премьер. В этих играх Мамаев отметился тремя голами и одной голевой передачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU