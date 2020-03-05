2020-03-05T11:25:45+03:00
Спорт

Трепещи ЦСКА! Павел Мамаев готовится дебютировать за «Ростов» в РПЛ

Он оправился от травмы и будет играть во всю силу
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Павел Мамаев покинул лазарет и приступил к тренировкам в общей группе "Ростова". Фото: ФК "Ростов"Павел Мамаев покинул лазарет и приступил к тренировкам в общей группе "Ростова". Фото: ФК "Ростов"
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Звездный игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев может выйти на поле стадиона «Ростов Арена» в предстоящем матче своей команды в РПЛ против московского ЦСКА.

Полузащитник восстановился после травмы, полученной еще на сборе, и вернулся в общую группу «желто-синих». Заскучавший без игровой практики спортсмен уже приступил к полноценным тренировкам вместе со своими одноклубниками.

Напомним, что футболист получил повреждение во время заключительного тренировочного сбора, который ростовская команда проводила в Испании. Досадная травма случилась с Павлом в контрольном матче с кубанским «Краснодаром» (1:0).

Однако, теперь хавбек будет готовиться к грядущему матчу 21-го тура РПЛ и, во всей видимости, сможет принять в нем участие. В случае появления игрока на поле, это станет дебютной игрой Мамаева за «Ростов» в матче российской Премьер-лиги.

Ростовчане примут ЦСКА в 21 туре чемпионата страны. Эта встреча состоится 9 марта в донской столице. Начало матча намечено на 14:00 по московскому времени.

В 2020 году полузащитник уже играл за свой новый клуб. Павел помог «желто-синим» в четырех контрольных матчах команды и в трех играх на Кубке Париматч Премьер. В этих играх Мамаев отметился тремя голами и одной голевой передачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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