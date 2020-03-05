43 тысячи семей смогли сэкономить на ипотеке с помощью ВТБ

5 Март 2020 2020-03-05T12:01:22+03:00

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12,5 тысячи ипотечных кредитов на сумму около 26 млрд рублей рефинансировал ВТБ. Такую статистику озвучили в банке за январь-февраль текущего года. По данным специалистов, показатели по сравнению с аналогичным периодом 2019-го стали в три раза больше. А в общем объеме ипотечных продаж ВТБ доля рефинансирования достигла 24,6%.

- За последние два года на рынке рефинансирования ВТБ стал абсолютным лидером, – отметил руководитель департамента ипотечного и автокредитования ВТБ Евгений Дячкин. - По нашим оценкам, доля банка достигла 54,5%. В прошлом году мы помогли существенно сэкономить на ипотечных выплатах 43 тысячам семей – средний размер сниженной ставки по кредитам составил 1,4 п.п. А общая сумма сделок достигла 87,8 млрд рублей. Уверены, что в этом году на фоне планомерно снижающихся ценовых параметров этот тренд на рынке ипотеки продолжится, и 2020 год действительно станет годом рефинансирования.

Так, заемщики могут рефинансировать свои кредиты в ВТБ по упрощенной процедуре в рамках программы «Ипотека с господдержкой» – достаточно подписать дополнительное соглашение к уже действующему договору и внести изменения в закладную – новый кредит доступен заемщикам под 5% годовых. С начала года банк выдал более 800 таких займов на 1,8 млрд рублей, что составляет свыше 29% от общего объема выдач в рамках госсубсидирования.

А вот рефинансировать действующую ипотеку другого банка можно по ставке 8,5%, для зарплатных клиентов ВТБ – от 8,3%. Под условия программы подходят заемщики, которые приобрели квартиры как в новостройках, так и на рынке готового жилья. Клиенты могут получить дополнительное финансирование на любые цели, например, ремонт или необходимую покупку. Размер нового кредита может составлять до 85% от стоимости объекта недвижимости, для зарплатных клиентов ВТБ – до 90%.

ВАЖНО!

Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита – 30 млн рублей. Согласие на сделку от текущего кредитора не требуется, а подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет- или мобильного банка. При этом кредит должен обслуживаться без просроченной задолженности более полугода.

КСТАТИ

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. Здесь выдают каждую четвертую ипотеку в стране. А по итогам 2019 года портфель банка в сегменте жилищных кредитов вырос на 20% – до 1,69 трлн рублей, объем выдачи ипотеки достиг рекордных 675 млрд рублей.