Женщина погибла в аварии на трассе в Ростовской области

5 Март 2020 2020-03-05T13:00:52+03:00

Еще один человек пострадал

Изменить размер текста: A A

В четверг, 5 марта, страшная авария произошла на трассе в Азовском районе в Ростовской области. Во время аварии погибла женщина, сообщили в отделе пропаганды региональной Гоавтоинспекции.

По предварительной информации, около 08:30 на 24 километре автодороги Азов-Ейск 54-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением и выехал на встречку. Там автомобиль столкнулся с BMW X6.

- В результате аварии погибла 54-летняя женщина, которая находилась в отечественном легковом автомобиле. Водитель «ВАЗа» доставлен в больницу, - отметили в ведомстве.

Сейчас специалисты проводят по факту произошедшей аварии проверку.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU