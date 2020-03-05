2020-03-05T13:00:52+03:00
Общество

Женщина погибла в аварии на трассе в Ростовской области

Еще один человек пострадал
Поделиться:
Водителя "ВАЗа" с травмами доставили в больницуВодителя "ВАЗа" с травмами доставили в больницуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В четверг, 5 марта, страшная авария произошла на трассе в Азовском районе в Ростовской области. Во время аварии погибла женщина, сообщили в отделе пропаганды региональной Гоавтоинспекции.

По предварительной информации, около 08:30 на 24 километре автодороги Азов-Ейск 54-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением и выехал на встречку. Там автомобиль столкнулся с BMW X6.

- В результате аварии погибла 54-летняя женщина, которая находилась в отечественном легковом автомобиле. Водитель «ВАЗа» доставлен в больницу, - отметили в ведомстве.

Сейчас специалисты проводят по факту произошедшей аварии проверку.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионер из Ростовской области на спор пробежал более 40 километров
Ролевые игры Марии Лиман: сексапильная ростовчанка примерила на себя откровенный образ «дерзкой кошечки»
Ростов-на-Дону оказался на седьмом месте в рейтинге "умных" городов России
В Ростове-на-Дону управляющая компания вернула жильцам дома миллион рублей
Сына экс-короля Малайзии от Оксаны Воеводиной назвали красавчиком
Женщина погибла в аварии на трассе в Ростовской области
43 тысячи семей смогли сэкономить на ипотеке с помощью ВТБ
Трепещи ЦСКА! Павел Мамаев готовится дебютировать за «Ростов» в РПЛ
«Я рада, что муж попал в тюрьму»: Алана Мамаева призналась, что никогда не сможет простить любимого
"Ради детей продолжать жить": блогер из Таганрога Диденко простилась со своим погибшим мужем
Более 800 эконарушений выявлено регоператорами за два первых месяца этого года
Фанатов после матча «Ростов» - ЦСКА будут развозить 70 шаттлов
Труп пропавшего в прошлом году мужчины обнаружили в Ростовской области
В Ростове осудили трех "спонсоров" ИГИЛ
В Ростове-на-Дону тысячам автомобилистов могут прийти штрафы за стоянку на платной парковке уже в марте
Россельхознадзор потерял более 65 миллионов рублей из-за недобросовестного подрядчика
В Ростове на месяц ограничат движение по Театральному проспекту
Ростовчане возмутились укладкой современной плитки вместо старинной
В Ростове механик автосервиса продал отданный ему на починку автомобиль
Кто не успел, тот опоздал: Департамент ЖКХ обвиняет ростовскую компанию в неисполнении обязанностей