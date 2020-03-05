2020-03-05T14:07:50+03:00
Общество

Сына экс-короля Малайзии от Оксаны Воеводиной назвали красавчиком

Многие отмечают сходство мальчика с отцом [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина. Фото: Instagram Оксана ВоеводинаБывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина. Фото: Instagram Оксана Воеводина
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Бывшая супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина часто рассказывает о своей жизни после развода с мужем Мухаммадом V. Уроженка Таганрога не смогла привыкнуть к порядкам дворца и вернулась в Россию.

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Оксана Воеводина с сыном
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Молодая мама часто размещает в интернете фотографии своего сына Леона. Снимки ребенка вызывают интерес общественности. Оксане Воеводиной пишут женщины из разных стран мира. Многие отмечают сходство мальчика с отцом и считают, что у малыша большое будущее.

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Сын Оксаны Воеводиной
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Сына Оксаны Воеводиной часто заваливают комплиментами и добрыми пожеланиями: "Какой же он хорошенький", "Вырастет очень красивым парнем", "Какой славный малыш", "Копия папа", "Маленький красавчик", "Какой же славный и красивый малыш. Здоровья малышу и счастья независимо от обстоятельств", "Прекрасный ребенок" и т.д.

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Бывшая жена экс-короля Малайзии одна воспитывает сына
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Бывшая супруга экс-короля Малайзии часто спрашивает советов в социальных сетях. В скором времени брюнетка планирует записать ребенка на детские развивающие курсы.

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Бывшая жена экс-короля Малайзии одна воспитывает сына
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ИСТОЧНИК KP.RU

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