В Ростове-на-Дону управляющая компания вернула жильцам дома миллион рублей

5 Март 2020 2020-03-05T15:17:00+03:00

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Жильцам многоквартирного дома, расположенного по адресу Пановой,30 смогли вернуть 970 тысяч рублей, которую заплатили люди за услуги ЖКХ.

Управляющую компанию ООО «ДонУК» отправляла собственникам квартир платежки и получала от них оплату. Но по закону организация не имела права на такую деятельность из-за отсутствия необходимой лицензии на данный объект.

- Руководителю управляющей компании было вынесено представление об устранении нарушений, - сообщили в пресс-служба областной прокуратуры.

После вынесенного решения управляющая компания выполнила необходимые законом требования.

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ИСТОЧНИК KP.RU