В Ростове-на-Дону управляющая компания вернула жильцам дома миллион рублей
Жильцам многоквартирного дома, расположенного по адресу Пановой,30 смогли вернуть 970 тысяч рублей, которую заплатили люди за услуги ЖКХ.
Управляющую компанию ООО «ДонУК» отправляла собственникам квартир платежки и получала от них оплату. Но по закону организация не имела права на такую деятельность из-за отсутствия необходимой лицензии на данный объект.
- Руководителю управляющей компании было вынесено представление об устранении нарушений, - сообщили в пресс-служба областной прокуратуры.
После вынесенного решения управляющая компания выполнила необходимые законом требования.
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ИСТОЧНИК KP.RU