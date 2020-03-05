2020-03-05T15:38:11+03:00
Общество

Ростов-на-Дону оказался на седьмом месте в рейтинге "умных" городов России

Первое место досталось столице
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростов-на-дону оказался на седьмой строчке рейтинга. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Ростов-на-дону оказался на седьмой строчке рейтинга. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Донская столица не вошла в первую пятерку рейтинга "умных" городов. Среди пятнадцати мегаполисов лидерами рейтинга по индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов» стали Москва, Казань и Санкт-Петербург.

Эксперты оценивали города по 47 критериям, рассчитывая 10 направлениям, среди которых: «умное» ЖКХ, «умный» городской транспорт, городское управление, туризм и сервис, экономическое состояние и инвестиционный климат, интеллектуальные системы социальных услуг,инфраструктура сетей связи, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, а также инновации в городе.

Лидерами рейтинга среди миллионников стала Москва. Ее результат - 81,19 балла из 120, Казань оказалась на втором месте, набрав 52,58 балла. Санкт-Петербург оценили в 50,37 балла.Ростов на Дону с результатом 36,9 занял только седьмое место, уступив Нижнему Новгороду, Уфе и Перми.

Ранее Ростов-на-Дону признали одним из худших городов по качеству жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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