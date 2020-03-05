2020-03-05T16:15:52+03:00
Звезды

Ролевые игры Марии Лиман: сексапильная ростовчанка примерила на себя откровенный образ «дерзкой кошечки»

Модель Playboy одела кожаную маску и склонилась над разлитым молоком
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Модель журнала для взрослых примерила на себя провокационный образ женщины-кошки. Фото: instagram.com/liman_mariaМодель журнала для взрослых примерила на себя провокационный образ женщины-кошки. Фото: instagram.com/liman_maria
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Красотка Мария Лиман вновь решила порадовать своих подписчиков горячим снимком в Instagram. Для того, чтобы войти в роль «дерзкой кошечки», модели Playboy пришлось подготовить реквизит — надеть кожаную маску «с ушками» в стиле БДСМ, снять со своего тела практически всю одежду и небрежно разлить молоко.

Убирать белую жидкость с поверхности пола девушка, по всей видимости, собирается с помощью собственного языка, который она многозначительно высунула изо рта.

- Мяу.... - только и смогла написать вошедшая в эротично-животный образ Лиман.

Естественно, откровенная фотография не осталась без внимания фолловеров ростовчанки. Они тут же забросали девушку двусмысленными вопросами.

- К лотку приучена? - деловито поинтересовался пользователь thearturx.

- Нет, я плохая киса, хожу в тапки Хозяина, - без обиняков ответила ему модель.

Ростовчанка любит размещать в Instagram свои эротические фотографии на радость подписчикам. Фото: instagram.com/liman_maria

Ростовчанка любит размещать в Instagram свои эротические фотографии на радость подписчикам. Фото: instagram.com/liman_maria

Обратили внимание пользователи и на спорное решение «женщины-кошки» Марии Лиман слизывать молоко прямо с пола. Может быть, это и выглядит эстетично, но уж точно не соответствует принятым в обществе санитарно-гигиеническим нормам!

- Эффектно смотрится. Но не гигиенично, - справедливо заметил фолловер avtorem161.

- Секс вообще негигиеничное дело, - уверенно парировала насмешливая Лиман.

Остальные комментарии пользователей получились не менее экспрессивными.

«Плохую киску надо наказать», «Эта киса лижет молоко только с золотого блюдца», «Машка - самая прелестная вампирша», «Лиман, ты покоряешь мир», «Какая-то злая киса», «Уже не думаю. Как увидел Машу — сразу мозги отключились», «Развратница! Мур!», «Мечтаю о тебе», - стали писать Марии Лиман восторженные фолловеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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