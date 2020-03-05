2020-03-05T16:16:07+03:00
Общество

Пенсионер из Ростовской области на спор пробежал более 40 километров

Теперь он намерен преодолеть дистанцию на 17 километров больше
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Спортсмен уже готовится к новому забегу. Фото: vk Игорь ГоловкоСпортсмен уже готовится к новому забегу. Фото: vk Игорь Головко
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61-летний Игорь Головко из Батайска с легкостью пробежал дистанцию, протяженность которой составила 42 километра. В своей возрастной группе мужчина стал самым старшим участком забега, но это не помешало ему получить серебряную медаль марафона «Архипо-Осиповка 2020».

Мужчина в очередной раз бросил себе вызов. В шуточном споре с приятелем 61-летний спортсмен сказал, что непременно преодолеет дистанцию. С это задачей дончанин полностью справился, хотя маршрут был горным.

- Общий набор высоты на маршруте составил 1660 метров. Часть беговой дистанции проходила по береговой линии с крутым подъемом, а другая шла через гору, - рассказали знакомые спортсмена.

Наслаждаться победой батайский марафонец будет недолго. Вскоре он примет участие в новом забеге в Крыму «Карадаг», длинна которого составляет в 57 километров.

ВНИМАНИЕ!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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