2020-03-05T17:25:40+03:00
Общество

На Дону разыскивают пропавшего месяц назад мужчину

Он вышел из кафе и пропал
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мужчина в течение месяца не выходит на связь с родственниками и друзьями. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской областиМужчина в течение месяца не выходит на связь с родственниками и друзьями. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области
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Сотрудники правоохранительных органов Ростовской области ищут пропавшего без вести Расифа Аббасова Байрам оглы. Мужчину видели в последний раз в первых числах февраля в хуторе Кумшацкий Миллеровского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВд по региону.

Известно, что Расиф Аббасов в начале февраля вышел из кафе, расположенного в хуторе Кумшацкий, после чего перестал выходить на связь с родными и близкими.

Сейчас о местонахождении пропавшего ничего не известно.Мужчина мог отправиться на заработки.

В день исчезновения был одет в коричневую дубленку, черные штаны и шапку. На вид мужчине около 40 лет.

АЛЛО!

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего, то перезвоните по номеру: 8 (863-85) 2-96-64 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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