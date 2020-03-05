На Дону разыскивают пропавшего месяц назад мужчину
Сотрудники правоохранительных органов Ростовской области ищут пропавшего без вести Расифа Аббасова Байрам оглы. Мужчину видели в последний раз в первых числах февраля в хуторе Кумшацкий Миллеровского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВд по региону.
Известно, что Расиф Аббасов в начале февраля вышел из кафе, расположенного в хуторе Кумшацкий, после чего перестал выходить на связь с родными и близкими.
Сейчас о местонахождении пропавшего ничего не известно.Мужчина мог отправиться на заработки.
В день исчезновения был одет в коричневую дубленку, черные штаны и шапку. На вид мужчине около 40 лет.
АЛЛО!
Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего, то перезвоните по номеру: 8 (863-85) 2-96-64 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU