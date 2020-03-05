Пожар на левом берегу Дона попал на видео
В четверг, 5 марта, на левом берегу Дона загорелась сухая трава. Возгорание произошло днем. Очевидцы произошедшего разместили видео в социальных сетях.
Пожар на левом берегу Дона.
По предварительной информации пресс-службы МЧС, возгорание произошло в 13:40 на левом берегу Дона в районе Чемордачки. Площадь пожара составила 350 квадратных метров.
Судя по кадрам, клубы дыма стремительно распространяются по территории.
Как сообщают очевидцы, в воздухе чувствуется запах гари. Дым и сажа долетают до города.
По словам ГУ МЧС, угрозы населенным пунктам нет. Пожар тушат две бригады спасателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU