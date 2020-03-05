В Ростове-на-Дону данные об автовладельцах начнут передавать с 12 марта

5 Март 2020 2020-03-05T18:13:44+03:00

Расплата за парковку в центре города уже не миф. Фото: Ольга ГОПАЛО

Расплата за парковку в центре города уже не миф

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В госавтоинспекции Ростовской области официально заявили, что данные об автовладельцах они начнут передавать с 12 марта. Речь идет о поправках в Федеральный закон, благодаря которым теперь хозяевам машин могут приходить штрафы за неоплаченную парковку в центре города, а также за остановку на тротуарах и газонах.

- Данные будут передаваться на основании определения, которое было вынесено должностным лицом, которое уполномочено осуществлять производство по делу о соответствующем административном правонарушении, - говорится в официальном комментарии ведомства.

Там подчеркнули, что передача сведений будет производится исключительно в рамках производства по делу об административном правонарушении.

Известно, что в донской столице официально есть 6,5 тысячи платных парковочных мест, которые расположены в центре города. Стоимость часа остановки на них составляет 35 рублей в будние дни с 8 до 20 часов. Однако из-за пробелов в законодательстве у коммерсантов не было возможности штрафовать тех, кто их не оплачивал. Правоохранители просто не имели право передавать персональные данные третьим лицам.

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Теперь в донской столице за платные парковки придется раскошелиться. А «письма счастья» придут всем тем, кто оставлял авто на них последние два месяца и не платил. Об этом и многом другом сообщили в мэрии города. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU