2020-03-05T18:13:44+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону данные об автовладельцах начнут передавать с 12 марта

Расплата за парковку в центре города уже не миф
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Расплата за парковку в центре города уже не миф.Расплата за парковку в центре города уже не миф.Фото: Ольга ГОПАЛО
Изменить размер текста:

В госавтоинспекции Ростовской области официально заявили, что данные об автовладельцах они начнут передавать с 12 марта. Речь идет о поправках в Федеральный закон, благодаря которым теперь хозяевам машин могут приходить штрафы за неоплаченную парковку в центре города, а также за остановку на тротуарах и газонах.

- Данные будут передаваться на основании определения, которое было вынесено должностным лицом, которое уполномочено осуществлять производство по делу о соответствующем административном правонарушении, - говорится в официальном комментарии ведомства.

Там подчеркнули, что передача сведений будет производится исключительно в рамках производства по делу об административном правонарушении.

Известно, что в донской столице официально есть 6,5 тысячи платных парковочных мест, которые расположены в центре города. Стоимость часа остановки на них составляет 35 рублей в будние дни с 8 до 20 часов. Однако из-за пробелов в законодательстве у коммерсантов не было возможности штрафовать тех, кто их не оплачивал. Правоохранители просто не имели право передавать персональные данные третьим лицам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Платные парковки Ростов-на-Дону 2020: адреса, как и сколько платить, штрафы, кому бесплатно

Теперь в донской столице за платные парковки придется раскошелиться. А «письма счастья» придут всем тем, кто оставлял авто на них последние два месяца и не платил. Об этом и многом другом сообщили в мэрии города. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове после аварии элитная иномарка улетела в реку
В Ростове сын до смерти избил собственного отца
Ростовская бабушка стала музой для местного художника
Один погиб, двое ранены: на трассе в Ростовской области случилось массовое ДТП с фурой
В Ростове-на-Дону 7 марта для женщин за рулем устроят праздник
В Ростове-на-Дону данные об автовладельцах начнут передавать с 12 марта
Пожар на левом берегу Дона попал на видео
На Дону разыскивают пропавшего месяц назад мужчину
Пенсионер из Ростовской области на спор пробежал более 40 километров
Ролевые игры Марии Лиман: сексапильная ростовчанка примерила на себя откровенный образ «дерзкой кошечки»
Ростов-на-Дону оказался на седьмом месте в рейтинге "умных" городов России
В Ростове-на-Дону управляющая компания вернула жильцам дома миллион рублей
Сына экс-короля Малайзии от Оксаны Воеводиной назвали красавчиком
Женщина погибла в аварии на трассе в Ростовской области
43 тысячи семей смогли сэкономить на ипотеке с помощью ВТБ
Трепещи ЦСКА! Павел Мамаев готовится дебютировать за «Ростов» в РПЛ
«Я рада, что муж попал в тюрьму»: Алана Мамаева призналась, что никогда не сможет простить любимого
"Ради детей продолжать жить": блогер из Таганрога Диденко простилась со своим погибшим мужем
Более 800 эконарушений выявлено регоператорами за два первых месяца этого года
Фанатов после матча «Ростов» - ЦСКА будут развозить 70 шаттлов
Труп пропавшего в прошлом году мужчины обнаружили в Ростовской области
В Ростове осудили трех "спонсоров" ИГИЛ
В Ростове-на-Дону тысячам автомобилистов могут прийти штрафы за стоянку на платной парковке уже в марте
Россельхознадзор потерял более 65 миллионов рублей из-за недобросовестного подрядчика
В Ростове на месяц ограничат движение по Театральному проспекту
Ростовчане возмутились укладкой современной плитки вместо старинной
В Ростове механик автосервиса продал отданный ему на починку автомобиль
Кто не успел, тот опоздал: Департамент ЖКХ обвиняет ростовскую компанию в неисполнении обязанностей