В Ростове-на-Дону 7 марта для женщин за рулем устроят праздник

5 Март 2020 2020-03-05T18:31:10+03:00

Ожидается, что на нем соберутся больше сотни автомобилисток

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В субботу, 7 марта, в Ростове-на-Дону поздравят женщин за рулем. Об этом рассказали в городском ГИБДД. Ожидается, что на площадке одного из торговых центров соберутся больше сотни автоледи. Для них устроят праздничный концерт, будут и показательные выступления, и конкурсы, и викторины. А потом дамы смогут стать участниками автопробега, который пройет по центральным улицам донской столицы с патрульными автомобилями ДПС и ВАИ. Съемка будет проводится еще и камерой, установленной в квадрокоптере.

Автопробег пройдет по центраьным улицам города. Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г.Ростову-на-Дону.

Будет и конкурс «Я - звезда!» на самое оригинальное, стильное и практичное украшение одежды и аксессуаров светоотражающими элементами.

- Поэтому автотранспортное средство должно быть в исправном техническом состоянии и красиво задекорировано, - добавили в ведомстве. - Украшения должны быть в виде разнообразных цветов, ювелирных, кондитерских или других изделий, ассоциирующихся с образом женщины, а также в виде автомобиля ДПС. А еще женщины–водители и, по желанию, их пассажиры должны иметь на одежде или аксессуарах светоотражающие элементы.

Известно, что эта акция проводится в донской столице уже четвертый год подряд.

ВАЖНО!

Место сбора участниц автопробега: 7 марта в 10:00 на ул. Пойменная 1. Будут ждать всех желающих дам за рулем авто и мотоциклов.

ИСТОЧНИК KP.RU