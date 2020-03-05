2020-03-05T18:33:59+03:00
Происшествия

Один погиб, двое ранены: на трассе в Ростовской области случилось массовое ДТП с фурой

По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением и вылетел на "встречку"
Дадаян Давид
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На трассе случилось массовое ДТП с участием фуры. Фото: ГИБДДНа трассе случилось массовое ДТП с участием фуры. Фото: ГИБДД
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В Ростовской области на трассе "Ростов-Волгодонск" произошло массовое ДТП, в результате которого погиб мужчина и еще двое ранены. По данным ГИБДД, авария случилась в 16:00.

По имеющейся информации, водитель за рулем фуры "Скания" двигался по трассе. В какой-то момент он потерял управлением над автомобилем. Тяжелая машина стала медленно "скатываться" на полосу встречного движения, где мимо проносились десятки машин. Среди них был и "ВАЗ-2112".

Когда дальнобойщик поймал руль, было уже слишком поздно. Фура на скорости протаранила отечественное авто. На этом дело не закончилось: из-за того, что фура резко остановилась, в нее стали по очереди биться те, кто ехал сзади. Водители просто не успели затормозить.

Первым была "Киа Рио", затем в большегруз врезалась "Шевроле Калос" и следом еще автобус "Хайдер". На месте ДТП образовался затор. Машины получили сильные механические повреждения. Автобус вылетел с трассы и угодил в лесополосу. Однако больше всех досталось синей "Шевроле" - авто превратилось в груду металла. Судьба двух человек внутри иномарки - еще более трагична. Приехавшие на место ДТП врачи скорой помощи, смогли спасти не всех.

- В результате ДТП 30-летний пассажир "Шевроле Калос" погиб, а водитель получил различные травмы. Кроме того, пострадал 62-летний водитель "Киа Рио", - отметили в ведомстве.

На месте аварии до сих работают медики и сотрудники ГИБДД. На трассе образовалась огромная пробка. Теперь дорожным патрульным придется разобраться, что стало причиной происшествия.

На месте работают врачи. Фото: ГИБДД

На месте работают врачи. Фото: ГИБДД

Машины получили повреждения. "Шевроле" превратилось в груду металла, а автобус вылетел с трассы. Фото: ГИБДД

Машины получили повреждения. "Шевроле" превратилось в груду металла, а автобус вылетел с трассы. Фото: ГИБДД

ИСТОЧНИК KP.RU

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