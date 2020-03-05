В Ростове сын до смерти избил собственного отца

5 Март 2020 2020-03-05T19:52:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове заключили под стражу местного жителя, зверски убившего собственного отца.

В ходе следствия стало известно, что 26-летний ростовчанин 3 января у себя дома поссорился с 50-летним папой. Постепенно ссора переросла в драку и сын избил отца сначала руками (не менее 49 ударов), а затем добил ногами по телу и голове (не менее пяти раз). Пожилого мужчину госпитализировали врачи скорой помощи, но спасти ему жизнь не удалось, через несколько дней мужчина умер в больнице.

В настоящее время учинивший расправу над отцом ростовчанин обвиняется по статье 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

- По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области пенсионер пойдет под суд за убийство 40-летней давности.

Все эти годы бывший конокрад скрывался по северным регионам под чужим именем.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU