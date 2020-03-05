2020-03-05T19:52:42+03:00
Происшествия

В Ростове сын до смерти избил собственного отца

Сын нанес отцу 54 удара
Виктория Никитина
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В Ростове сын убил отцаВ Ростове сын убил отцаФото: Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове заключили под стражу местного жителя, зверски убившего собственного отца.

В ходе следствия стало известно, что 26-летний ростовчанин 3 января у себя дома поссорился с 50-летним папой. Постепенно ссора переросла в драку и сын избил отца сначала руками (не менее 49 ударов), а затем добил ногами по телу и голове (не менее пяти раз). Пожилого мужчину госпитализировали врачи скорой помощи, но спасти ему жизнь не удалось, через несколько дней мужчина умер в больнице.

В настоящее время учинивший расправу над отцом ростовчанин обвиняется по статье 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

- По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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