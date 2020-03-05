В Ростове после аварии элитная иномарка улетела в реку
В донской столице произошла массовая авария с участием трех иномарок.
Инцидент произошел сегодня, 5 марта, на улице Зеленой. Рядом с мостом через реку Кизитеринку при неизвестных обстоятельствах столкнулись сразу три иномарки - Mercedes, Toyota и BMW X6. Столкновение было настолько сильным, что в результате удара Toyota врезалась в столб, а BMW X6 и вовсе улетел в реку.
В ГИБДД Ростовской области сообщили, что в этой аварии никто не пострадал. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовский столкнулись две иномарки и пострадали четыре человека.
Видео ночной аварии попали в Сеть.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU