В Ростове после аварии элитная иномарка улетела в реку

5 Март 2020 2020-03-05T20:23:34+03:00

В Ростове иномарка после аварии улетела в реку. Фото: соцсети

Еще один автомобиль врезался в дерево

Изменить размер текста: A A

В донской столице произошла массовая авария с участием трех иномарок.

Инцидент произошел сегодня, 5 марта, на улице Зеленой. Рядом с мостом через реку Кизитеринку при неизвестных обстоятельствах столкнулись сразу три иномарки - Mercedes, Toyota и BMW X6. Столкновение было настолько сильным, что в результате удара Toyota врезалась в столб, а BMW X6 и вовсе улетел в реку.

В ГИБДД Ростовской области сообщили, что в этой аварии никто не пострадал. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовский столкнулись две иномарки и пострадали четыре человека.

Видео ночной аварии попали в Сеть.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU