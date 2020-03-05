На кладбище в Ростовской области начали пасти скот

5 Март 2020 2020-03-05T21:17:40+03:00

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В Ростовской области владельцы коз и овец стали пасти свой скот на кладбище. Эти обстоятельства очень смутили местных жителей.

О произошедшем сообщила жительница хутора Черниговский в Пролетарском районе. По ее словам, животные спокойно пасутся на погосте. Кроме того, стоит отметить, что кладбище огорожено забором, но для стада спокойно открывают ворота.

- Лица неизвестной национальности регулярно пасут свой скот на кладбище. Администрации неоднократно писали, но мер никаких не предпринимали, - написала автор снимков в одном из местных пабликов соцсети.

Местные жители предположили, что козы и овцы принадлежат одному из сторожей кладбища. Именно поэтому их спокойно пропускают на огороженную территорию.

- А потом они это молоко продают. И не говорят, что их козы на кладбище пасутся, - отметили в комментариях под постом пользователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU