Ростовский бизнесмен задолжал государству более 235 миллионов рублей

5 Март 2020 2020-03-05T22:07:44+03:00

Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов

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В Ростове бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

В ходе следствия стало известно, что бывший директор и учредитель ООО "Белый двор Т" в период с 2013 по 2014 год вписывал фальшивые сведения в налоговые декларации, книги покупок и регистры бухгалтерского учета, а также при помощи этого он уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость. Таким образом, он задолжал более 235 миллионов рублей, а это является особо крупным размером.

Чтобы частично возместить ущерб государству, на имущество обвиняемого стоимостью около 60 миллионов рублей наложен арест. В настоящее время он обвиняется по статье 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".

- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU