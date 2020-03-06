В Ростове голый мужчина с трусами в руках распугал на улице всех прекрасных дам

6 Март 2020 2020-03-06T08:26:33+03:00

По Ростову прогулялся голый мужчина и распугал женщин. Фото: скрин с видео в соцсети

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По донской столице прогулялся странный мужчина в неглиже и своим видом распугал прекрасную половину человечества.

Привлекающий внимание прохожий прогулялся по улице Мичуринской недалеко от остановки "Радуга" вчера, 5 марта. Мужчина был абсолютно голым, а свои, по виду семейные, трусы он нес в руках и прикрывал ими мужское достоинство. Ростовчанин вел себя крайне странно - он то и дело либо подходил к машинам, либо же гонялся за дамами по улице.

Неадекватное поведение горожане сняли на видео очевидцы. Видеозапись и снимки были опубликованы в одном из местных пабликов соцсети. Пользователи не смогли удержаться от комментариев - кто-то посчитал, что мужчина ведет себя так под воздействием наркотиков, а кто-то решил, что ростовчанин готовится к предстоящему 8 Марта.

«Генеральная репетиция перед 8 марта», «Девчонки, налетай! Весна пришла! Первые подснежники уже в городе», «Мартовские коты проснулись», - посоревновались в остроумии подписчики.

В Ростове-на-Дону был замечен очень странный мужчина, который распугивал представительниц слабого пола на улице Мичуринская, фото происшествия появились в соцсети.

Странного прохожего заметили ростовчане в четверг, 5 марта, в районе остановки «Радуга». Мужчина был абсолютно голым, свое нижнее белье белье он держал в руках и прикрывал трусами все самое ценное. Прохожий подходил к машинам и пугал женщин, гоняясь за ними.

Ростовчане предположили, что мужчина находился под действием наркотиков. Но нашлись и те, кто стал шутить о подготовке к Восьмому марта. «Генеральная репетиция перед 8 марта», написал один из жителей города. «Девчонки, налетай! Весна пришла! Первые подснежники уже в городе», — пошутила одна из подписчиц паблика. «Мартовские коты проснулись», — написал еще один комментатор.

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Изумленные прохожие сняли голого ростовчанина на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU