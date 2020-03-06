Ростовчанка Анастасия Костенко поделилась страхами после вторых родов
Ростовчанка Анастасия Костенко рассказала о кратковременной послеродовой депрессии.
Модель опубликовала новое фото в своем аккаунте Инстаграм и под ним рассказала, что после родов ей было очень страшно. Напомним, что совсем недавно Анастасия родила вторую дочь, которую ее супруг назвал Евой. И теперь девушка решила рассказать подробнее о том, как протекала беременность и поделиться секретами воспитания детей.
- Сначала было очень страшно, кормила и слезы градом, как дальше? Еще и любимый был на сборах. Я поняла, что хочу побыть одна с доченьками и отпустила всю подмогу по домам, - написала Костенко.
Но через некоторое время весь страх прошел. Сейчас девушка утверждает, что в ее жизни все замечательно. Но далеко не все пользователи в комментариях прониклись этой публикацией.
"Чего страшно. Работать не надо, дела по дому делать не надо, помощников куча", - написал один из завистников.
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ИСТОЧНИК KP.RU