2020-03-06T11:38:09+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону парень свел счеты с жизнью

По факту произошедшего проводится проверка
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Приехавшие на место медики ничем не смогли помочь погибшемуПриехавшие на место медики ничем не смогли помочь погибшемуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ужасающую картину наблюдали ростовчане в самом центре донской столицы. На пересечении переулка Братского и улицы Нефедова 23-летний парень свел счеты с жизнью.

Труп накануне обнаружили горожане, которые проходили мимо места произошедшего. Обеспокоенные ростовчане вызвали скорую помощь и полицию. Приехавшие на место медики уже ничем не смогли помочь парню.

- Обнаружено тело без признаков насильственной смерти. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде-Ростов» в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Ростовским следователям предстоит установить истинную причину, по которой парень решился на этот поступок. В ходе проверки будет установлена причина по которой молодой парень выбрал место в самом центре донской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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