2020-03-06T12:26:39+03:00
Общество

Битва красоты: певица Нюша померилась длиной ног с Викторией Лопыревой

Молодые мамы часто видятся
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Виктория Лопырева с певицей Нюшей. Фото: Instagram певица НюшаВиктория Лопырева с певицей Нюшей. Фото: Instagram певица Нюша
Изменить размер текста:

После рождения сына жизнь Виктории Лопыревой изменилась. Молодая мама продолжает посещать светские мероприятия, но в своем плотном графике ростовская знаменитость находит время и на сына. Аналогичная ситуация и у певицы Нюши, которая тоже недавно стала мамой. Знаменитости часто видятся и, по некоторой информации, даже собираются вместе семьями.

В профилях в Instagram Виктории Лопыревой и Нюши появились совместные фотографии. Красавицы предстали перед подписчиками в коротких юбках, которые показали длинные ноги знаменитостей.

- Это фото может ввести вас в заблуждение… Опережая комментарии: в жизни ноги Вики длиннее моих. Не знаю, как так вышло, но фотограф (мой муж) постарался, чтоб вы этого не заметили. Возможно, он так и живет, не замечая разницы. Поддержим его иллюзию, - сообщила Нюша в своем Instagram.

Стоит отметить, в комментариях к фотографиям люди стали сравнивать длину ног Виктории Лопыревой и певицы Нюши. Но к единому мнению фанаты так и не пришли. Если размышлять логически, то ноги у Вики ноги длиннее из-за роста, который составляет - 177 см. Рост певицы Нюши составляет - 167 см. Несмотря на это, обе знаменитости выглядят прекрасно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Совет да любовь!": Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова

Пара узаконила отношения Грибоедовском ЗАГСе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовские автомобилисты нашли двойника самого честного гаишника из «Нашей Russia»
Плохой отец: ростовчанин много лет развращал и бил приемную дочь
Битва красоты: певица Нюша померилась длиной ног с Викторией Лопыревой
В центре Ростова-на-Дону парень свел счеты с жизнью
Съемки популярного сериала "Сваты-7" заморозили до лета
Ростовчанка Анастасия Костенко поделилась страхами после вторых родов
В Ростове голый мужчина с трусами в руках распугал на улице всех прекрасных дам
Ростовский бизнесмен задолжал государству более 235 миллионов рублей
На кладбище в Ростовской области начали пасти скот
В Ростове после аварии элитная иномарка улетела в реку
В Ростове сын до смерти избил собственного отца
Ростовская бабушка стала музой для местного художника
Один погиб, двое ранены: на трассе в Ростовской области случилось массовое ДТП с фурой
В Ростове-на-Дону 7 марта для женщин за рулем устроят праздник
В Ростове-на-Дону данные об автовладельцах начнут передавать с 12 марта
Пожар на левом берегу Дона попал на видео
На Дону разыскивают пропавшего месяц назад мужчину