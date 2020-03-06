Битва красоты: певица Нюша померилась длиной ног с Викторией Лопыревой

6 Март 2020 2020-03-06T12:26:39+03:00

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После рождения сына жизнь Виктории Лопыревой изменилась. Молодая мама продолжает посещать светские мероприятия, но в своем плотном графике ростовская знаменитость находит время и на сына. Аналогичная ситуация и у певицы Нюши, которая тоже недавно стала мамой. Знаменитости часто видятся и, по некоторой информации, даже собираются вместе семьями.

В профилях в Instagram Виктории Лопыревой и Нюши появились совместные фотографии. Красавицы предстали перед подписчиками в коротких юбках, которые показали длинные ноги знаменитостей.

- Это фото может ввести вас в заблуждение… Опережая комментарии: в жизни ноги Вики длиннее моих. Не знаю, как так вышло, но фотограф (мой муж) постарался, чтоб вы этого не заметили. Возможно, он так и живет, не замечая разницы. Поддержим его иллюзию, - сообщила Нюша в своем Instagram.

Стоит отметить, в комментариях к фотографиям люди стали сравнивать длину ног Виктории Лопыревой и певицы Нюши. Но к единому мнению фанаты так и не пришли. Если размышлять логически, то ноги у Вики ноги длиннее из-за роста, который составляет - 177 см. Рост певицы Нюши составляет - 167 см. Несмотря на это, обе знаменитости выглядят прекрасно.

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ИСТОЧНИК KP.RU