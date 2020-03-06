Плохой отец: ростовчанин много лет развращал и бил приемную дочь

6 Март 2020 2020-03-06T12:39:56+03:00

Девочка шесть лет страдала от издевательств приемного отца Фото: Алексей ФОКИН

Мужчина издевался над падчерицей шесть лет

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В Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону вынесли решение по делу 42-летнего горожанина. Мужчину признали виновным в издевательствах над приемной дочерью.

Жителя донской столицы признали виновным по статьям «Истязания» и «Иные действия сексуального характера». В течение шести лет мужчина издевался над своей приемной дочерью.

В ходе расследования выяснилось, что с 2008 по 2011 годы фигурант у себя дома систематически избивал падчерицу 2000 года рождения. Побои ребенку наносились ремнем, зарядкой от телефона, розгами, руками и ногами. А с 2009 по 2014 годы приемный отец неоднократно совершал в отношении девочки иные действия сексуального характера.

- Суд приговорили его к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима, - рассказали в Следственном управлении СК РФ по Ростовской области.

У осужденного будет время на обжалование приговора, который пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU