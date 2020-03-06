Ростовские автомобилисты нашли двойника самого честного гаишника из «Нашей Russia»
В донской столице нашли двойника самого честного гаишника комедийного проекта на ТНТ «Наша Russia». Герой телесериала никогда не брал взятки и с помощью смекалки искал пути решения проблем.
В объективы камер попал сотрудник ГИБДД очень похожий на актера Сергея Светлакова в форме сотрудника ГИБДД.
- Сегодня "честного гаишника" заметили на Будённовском возле ЦУМа. Сходство поразительное, - отметил автор сообщения в социальной сети vkontakte.
Подписчики принялись высказывать свои версии произошедшего. Одни предположили, что это родственник Сергея Светлакова, а другие решили, что на фотографии изображен актер комедийного сериала Сергей Светлаков.
Напомним, телепроект «Наша Russia» - это сатирическо-юмористическая телепередача телеканала ТНТ, которая вышла на телеэкраны в ноябре 2006. Герой Светлакова известен тем, что никогда не брал взятки.
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ИСТОЧНИК KP.RU