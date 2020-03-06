2020-03-06T12:56:39+03:00
Общество

Ростовские автомобилисты нашли двойника самого честного гаишника из «Нашей Russia»

Сотрудника ГИБДД спутали с актером Сергеем Светлаковым
Поделиться:
Сотрудника ГИБДД спутали с актером Сергеем Светлаковым. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Сотрудника ГИБДД спутали с актером Сергеем Светлаковым. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Изменить размер текста:

В донской столице нашли двойника самого честного гаишника комедийного проекта на ТНТ «Наша Russia». Герой телесериала никогда не брал взятки и с помощью смекалки искал пути решения проблем.

В объективы камер попал сотрудник ГИБДД очень похожий на актера Сергея Светлакова в форме сотрудника ГИБДД.

- Сегодня "честного гаишника" заметили на Будённовском возле ЦУМа. Сходство поразительное, - отметил автор сообщения в социальной сети vkontakte.

Подписчики принялись высказывать свои версии произошедшего. Одни предположили, что это родственник Сергея Светлакова, а другие решили, что на фотографии изображен актер комедийного сериала Сергей Светлаков.

Напомним, телепроект «Наша Russia» - это сатирическо-юмористическая телепередача телеканала ТНТ, которая вышла на телеэкраны в ноябре 2006. Герой Светлакова известен тем, что никогда не брал взятки.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовские автомобилисты нашли двойника самого честного гаишника из «Нашей Russia»
Плохой отец: ростовчанин много лет развращал и бил приемную дочь
Битва красоты: певица Нюша померилась длиной ног с Викторией Лопыревой
В центре Ростова-на-Дону парень свел счеты с жизнью
Съемки популярного сериала "Сваты-7" заморозили до лета
Ростовчанка Анастасия Костенко поделилась страхами после вторых родов
В Ростове голый мужчина с трусами в руках распугал на улице всех прекрасных дам
Ростовский бизнесмен задолжал государству более 235 миллионов рублей
На кладбище в Ростовской области начали пасти скот
В Ростове после аварии элитная иномарка улетела в реку
В Ростове сын до смерти избил собственного отца
Ростовская бабушка стала музой для местного художника
Один погиб, двое ранены: на трассе в Ростовской области случилось массовое ДТП с фурой
В Ростове-на-Дону 7 марта для женщин за рулем устроят праздник
В Ростове-на-Дону данные об автовладельцах начнут передавать с 12 марта
Пожар на левом берегу Дона попал на видео
На Дону разыскивают пропавшего месяц назад мужчину