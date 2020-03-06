Подросток из Ростовской области напал на сотрудницу полиции
17-летний житель Таганрога пошел под суд за нападение на сотрудницу полиции. Как сообщает СУ СК по Ростовской области, осужденного привезли в городское отделение полиции № 3 за совершение хулиганства. Там он повздорил с сотрудницей полиции и ударил ее.
Суд признал парня виновным в совершении насилия в отношении представителя власти.
- Приговором ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.
Осужденный сможет обжаловать приговор. Решение суда пока не вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU