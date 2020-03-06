2020-03-06T15:27:31+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ожидается ураганный ветер в ближайшие часы

Скорость ветра достигнет 18 метров в секунду
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Синоптики прогнозируют усиление порывов ветра до 18 метров в секундуСиноптики прогнозируют усиление порывов ветра до 18 метров в секундуФото: Евгения ГУСЕВА
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В пятницу, 6 марта, во второй половине дня резко испортится погода. В донском регионе прогнозируется усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Об этом рассказали в Ростовском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют шквалистый ветер,однако температура воздуха останется достаточно высокой от +12 до +17 градусов, а на территории области будет достигать +23 градусов тепла.

Ростовчан и жилей всего донского региона во время непогоды просят быть более осторожными при перемещении по городу. Во время ветра следует избегать нахождения под ветхими крышами и балконами, возможно падение металлических конструкций и общее ухудшение видимости на дорогах из-за пыли и грязи.

ВНИМАНИЕ!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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