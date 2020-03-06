В Ростове-на-Дону ожидается ураганный ветер в ближайшие часы

6 Март 2020 2020-03-06T15:27:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 6 марта, во второй половине дня резко испортится погода. В донском регионе прогнозируется усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Об этом рассказали в Ростовском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют шквалистый ветер,однако температура воздуха останется достаточно высокой от +12 до +17 градусов, а на территории области будет достигать +23 градусов тепла.

Ростовчан и жилей всего донского региона во время непогоды просят быть более осторожными при перемещении по городу. Во время ветра следует избегать нахождения под ветхими крышами и балконами, возможно падение металлических конструкций и общее ухудшение видимости на дорогах из-за пыли и грязи.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU