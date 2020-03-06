2020-03-06T15:54:39+03:00
Общество

Влетит в копеечку: в Ростове-на-Дону построят первый экопарк

В новом парке появятся скамейки, питьевые фонтаны и солнечные батареи
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В Ростове-на-Дону появится экопаркВ Ростове-на-Дону появится экопаркФото: Михаил ФРОЛОВ
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В донской столице на благоустройство одной из частей экологического парка вдоль реки Темерник потратят 132 млн рублей. Такая информация размещена на сайте госзакупок. Работы будут выполнятся по заказу Ростовского зоопарка.

По техническому заданию, на участке Шеболдаева и Вавилова до зоопарка протяженностью 1,2 километра появятся велосипедные дорожки, аллеи с фонтанчиками, два пешеходно-велосипедных моста через овраги и пешеходные зоны.

Подрядчику проекта предстоит установить в экопарке скамейки, фонари, солнечные батареи для освещения территории и три смотровые площадки. В новом парке появятся нескольких мест выхода к воде, зоны для наблюдения за животными и занятий спортом.

Победитель конкурса, который выполнит эту часть работ станет известен 12 марта. Все работы должны быть завершены к 1 ноября 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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