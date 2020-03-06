Ростовские врачи спасли пациентку с сахарным диабетом, пересадив ей почку и поджелудочную железу

6 Март 2020 2020-03-06T16:56:30+03:00

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В Ростовской областной клинической больнице провели уникальную операцию. Донские врачи спасли жизнь 42-летней пациентке из Таганрога, страдающей от тяжелой формы сахарного диабета.

Женщина попала к медикам в крайне тяжелом состоянии, осложненном терминальной стадией хронической почечной недостаточности. Врачебной комиссией было принято решение о пересадке органов.

- Операция прошла успешно, в настоящее время женщину уже выписали из больницы. Она чувствует себя удовлетворительно и теперь получает необходимую медицинскую помощь амбулаторно, - сообщили в правительстве Ростовской области.

По словам министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, подобные операции в России делают крайне редко из-за сложности самой процедуры и по причине дефицита донорских органов.

Стоит отметить, что в донском регионе уже четыре года действует программа трансплантации донорских органов.За это время врачи провели 177 операций по трансплантации органов. Пациентам пересажено 179 органов: 110 почек (в том числе две в комплекте с поджелудочной железой), 53 печени и 14 сердец. Все операции по трансплантации проводятся в Ростовской областной клинической больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU