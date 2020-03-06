В Ростовской области при ДТП погиб мотоциклист
На трассе в Ростовской области произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Трагедия случилась на 22 километре дороги Азов-Ейск.
По данным регионального ГИБДД, днем 6 марта мужчиназа рулем мотоцикла двигался по трассе. В какой-то момент он потерял бдительность и стал по-немного скатываться на встречную полосу.
К его большому везению машин, движущихся в противоположном направлении, не было. Однако это не уберегло байкера. Мотоцикл стало все больше косить влево и в конечном итоге вынесло на поле. Мужчина окончательно потерял равновесия и упал вместе с мотоциклом.
Приехавшие на место врачи, срочно доставили пострадавшего в азовскую больницу. Медики боролись за его жизнь, но было уже слишком поздно. От полученных травм он скончался в реанимации.
ИСТОЧНИК KP.RU