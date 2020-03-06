В Ростовской области при ДТП погиб мотоциклист

6 Март 2020 2020-03-06T17:51:49+03:00

После аварии байкера доставили в больницу, но было уже слишком поздно

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На трассе в Ростовской области произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Трагедия случилась на 22 километре дороги Азов-Ейск.

По данным регионального ГИБДД, днем 6 марта мужчиназа рулем мотоцикла двигался по трассе. В какой-то момент он потерял бдительность и стал по-немного скатываться на встречную полосу.

К его большому везению машин, движущихся в противоположном направлении, не было. Однако это не уберегло байкера. Мотоцикл стало все больше косить влево и в конечном итоге вынесло на поле. Мужчина окончательно потерял равновесия и упал вместе с мотоциклом.

Приехавшие на место врачи, срочно доставили пострадавшего в азовскую больницу. Медики боролись за его жизнь, но было уже слишком поздно. От полученных травм он скончался в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU