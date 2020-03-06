В перерывах между съемками "Голоса" Баста занимается боксом
Ростовский рэпер Баста рассказал о том, как проводит время в перерывах музыкального шоу "Голос. Дети".
О своем увлечении Василий Вакуленко рассказал в своем аккаунте Инстаграм. Напомним, что уроженец донской столицы является наставником в шоу "Голос. Дети". И своим подписчикам рэпер сообщил, что в перерывах между съемками занимается боксом.
В своем аккаунте Инстаграм Баста опубликовал видео, на котором показал отработку ударов в боксерских перчатках. Ролик уже посмотрели более 160 тысяч человек. Подписчики рэпера стали давать ему советы по технике.
"Задняя нога должна быть прямой, толчок от нее должен исходить. У тебя она улетает после удара, как костыль", - написал один из комментаторов.
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ИСТОЧНИК KP.RU