2020-03-06T19:06:33+03:00
Общество

В перерывах между съемками "Голоса" Баста занимается боксом

Подписчики дали советы рэперу по технике
Виктория Никитина
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Ростовский рэпер Баста показал свое новое увлечение. Фото: аккаунт Инстаграм Василия ВакуленкоРостовский рэпер Баста показал свое новое увлечение. Фото: аккаунт Инстаграм Василия Вакуленко
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Ростовский рэпер Баста рассказал о том, как проводит время в перерывах музыкального шоу "Голос. Дети".

О своем увлечении Василий Вакуленко рассказал в своем аккаунте Инстаграм. Напомним, что уроженец донской столицы является наставником в шоу "Голос. Дети". И своим подписчикам рэпер сообщил, что в перерывах между съемками занимается боксом.

В своем аккаунте Инстаграм Баста опубликовал видео, на котором показал отработку ударов в боксерских перчатках. Ролик уже посмотрели более 160 тысяч человек. Подписчики рэпера стали давать ему советы по технике.

"Задняя нога должна быть прямой, толчок от нее должен исходить. У тебя она улетает после удара, как костыль", - написал один из комментаторов.

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Рэпер перечислил на счет общественной организации 210 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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