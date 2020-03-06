2020-03-06T19:54:59+03:00
Общество

Продлить маршрут №2а попросили ростовчане

Инициатива опубликована на портале "Активный ростовчанин"
Виктория Никитина
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В Ростове просят продлить маршрут автобуса №2аВ Ростове просят продлить маршрут автобуса №2аФото: "КП" Архив
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Ростовчанин попросил продлить автобусный маршрут №2а до поселка Мирного.

Свою инициативу Виктор Милутка опубликовал на портале "Активный ростовчанин". По его словам сейчас автобус №2а едет до жилого комплекса "Измаильский парк". Этот комплекс находится через одну остановку от улицы Фурмановской. Горожанин пишет, что в 160 метрах по ходу движения расположены автобусная остановка «Поселок Мирный», регулируемый пешеходный переход и разворот. Именно поэтому автор инициативы просит продлить автобусный маршрут, чтобы местным жителям каждый день не приходилось идти почти 200 метров.

- Предлагаю продлить маршрут автобуса № 2а на 160-170 метров - до остановки «Поселок Мирный» на нечетной стороне улицы Раздорской. Это позволит увеличить загрузку маршрута № 2а за счет людей, ожидающих на остановке «Поселок Мирный» маршрут № 22, - написал активный ростовчанин.

Сейчас за инициативу проголосовали всего три человека. Для того, чтобы она попала на стол к властям, необходимо набрать 500 голосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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