2020-03-06T20:42:17+03:00
Общество

На недавно отремонтированной улице Станиславского вновь провалился асфальт

Горожан очень взволновал этот факт
Виктория Никитина
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В Ростове вновь провалился асфальт на СтаниславскогоВ Ростове вновь провалился асфальт на Станиславского
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Некачественный ремонт на улице Станиславского очень взволновал местных жителей.

Из нескольких сообщений в разделе "Благоустройство" на сайте городской администрации следует, что на недавно отремонтированной улице Станиславского вновь появились ямы. Выбоины появились на дороге рядом с домами № 23 и 41 и на тротуарах рядом с домами № 33 и 35. В районе дома № 60 по Станиславского даже произошла деформация трамвайных путей.

Стоит отметить, что реконструкция улицы Станиславского началась в 2017 году. Планировалось закончить ремонт улицы к предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018 года, но по определенным причинам не успели отреставрировать участок от Семашко до Буденновского.

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Подрядчик обещает все устранить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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