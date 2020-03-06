На недавно отремонтированной улице Станиславского вновь провалился асфальт
Некачественный ремонт на улице Станиславского очень взволновал местных жителей.
Из нескольких сообщений в разделе "Благоустройство" на сайте городской администрации следует, что на недавно отремонтированной улице Станиславского вновь появились ямы. Выбоины появились на дороге рядом с домами № 23 и 41 и на тротуарах рядом с домами № 33 и 35. В районе дома № 60 по Станиславского даже произошла деформация трамвайных путей.
Стоит отметить, что реконструкция улицы Станиславского началась в 2017 году. Планировалось закончить ремонт улицы к предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018 года, но по определенным причинам не успели отреставрировать участок от Семашко до Буденновского.
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ИСТОЧНИК KP.RU